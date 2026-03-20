Kovačević: Premijer je opijen činjenicom da kontrolira izvršnu vlast, a predsjednik frustriran činjenicom što nema veću moć
Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje su komentirali odjeke samita jučer održanog u Bruxellesu.
"Nije mi jasno na temelju čega su ostali, osim Orbana i Fica, očekivali da će Slovačka i Mađarska promijeniti stajalište. Koliko god Orbanovo ponašanje bilo antipatično - dojam je krajnje nepovoljan, ali s druge strane postoje europska pravila i on se ponaša u skladu s tim pravilima. Pravo veta postoji", rekao je Kovačević i dodao da su dva načina da prevlada ova situacija.
"Jedna je da se pričekaju rezultati izbora pa ako Orban izgubi, možemo se nadati da će se drugi premijer drugačije postaviti, ali ako Orban ne izgubi - da bi se mogla donijeti odluka konsenzusom mora se neki ustupak Mađarskoj učiniti", kaže Kovačević koji funkcioniranje Europske unije opisuje kao problematično.
"Europska unija stalno funkcionira na rubu krize. Što se tiče strateških političkih odluka tu je duboko zaglibila jer je dopustila da njenu sigurnosnu vanjsku politiku u potpunosti određuju Sjedinjene Američke Države", smatra Kovačević.
"Trump je proveo u djelo ono što je Netanyahu zamislio"
Komentirao je i presicu izraelskog premijera Netanyahua koji je izjavio da Izrael nije uvukao SAD u rat.
"Sama činjenica da je bio primoran o tome govoriti jasno potvrđuje da dio američkog političkog establišmenta misli da se upravo to dogodilo i imaju na temelju čega to misliti.
Netanyahu je uvjerio Trumpa da ne vjeruje svojim obavještajnim agencijama i da trebaju iskoristiti priliku da smijene ionako poljuljani režim u Iranu. Trump je proveo u djelo ono što je Netanyahu zamislio. Bitno je reći i da Netanyahu u svakom trenutku zna koji su njegovi interesi i poduzima korake koristeći američku silu za ostvarivanje tih ciljeva, ali Trump ne zna koji su njegovi interesi. Ono što će biti postignuto je da će Iran biti potpuno uništen", kaže Kovačević.
"Premijer je očito opijen činjenicom da kontrolira izvršnu vlast..."
Osvrnuo se i na ponašanje premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića oko sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Rekao je da se njihovo ponašanje u potpunosti uklapa u tragikomičnu sliku politike na međunarodnoj razini.
"Ne znam što bih drugo zaključio nego da su i jedan i drugi neozbiljni. Prvo, premijer svoju ustavnu obavezu da s predsjednikom definira politiku obrane i sigurnosti predstavlja kao akt gotovo svoje božanske volje, a ni reakcija predsjednika nije mudra", rekao je Kovačević i dodao:
"Premijer je očito opijen činjenicom da kontrolira izvršnu vlast, a predsjednik malo frustriran činjenicom da nema malo veću moć nego što trenutno ima i pomalo opterećen svojim karakterom pa se sada on malo inati u odnosu na premijera", zaključio je Kovačević.
