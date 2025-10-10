Oglas

Bacillus cereus

Dm povukao ovaj proizvod iz prodaje zbog moguće bakterije

Hina
10. lis. 2025. 18:18
30.01.2025., DM, Ilica, Zagreb - U Hrvatskoj je danas poceo novi krug bojkota trgovina i trgovackih lanaca. Danas je najavljen bojkot DM-a, Lidla i Eurospina, a sutra bi bojkot ponovno trebao biti opci. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Zbog mogućnosti da sadrži bakteriju Bacillus cereus, dm je iz predostrožnosti opozvao i povukao proizvod dmBio tofu natur, u pakiranju od dvjesto grama s rokom trajanja do 5. srpanja 2026.

Tvrtka dm navodi da je iz predostrožnosti povukla proizvod s rokom trajanja do 5. srpnja 2026. i brojem šarže 97112 jer ti proizvodi nisu dovoljno termički obrađeni tijekom proizvodnog procesa, zbog čega se ne može isključiti mogućnost prisutnosti bakterije Bacillus cereus.

Konzumiranje hrane u kojoj je prisutna ta bakterija može uzrokovati proljev i povraćanje.

Kupce koji su kupili proizvod navedenog roka trajanja i broja šarže, dm moli da ga prestanu koristiti te da proizvod, otvoren ili neotvoren, vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa, navodi se u priopćenju.

Bacillus cereus Povlačenje proizvoda Povrat novca dm

