Dogradonačelnica Vinkovaca: "Napustila sam HDZ. Odluku nisam donijela preko noći"

„Nažalost, dogodilo se upravo suprotno. Nakon izbora stvarno upravljanje Gradom preuzeli su pojedinci koje VI niste birali. Ljudi koji su trebali otići na svoje nove dužnosti, a vođenje grada prepustiti onima kojima ste upravo vi dali povjerenje. Paradoksalno je da smo građanima u izborima nudili slogan “Odlučno za Vinkovce”, dok se ključne odluke donose izvan institucija i izvan ljudi koje ste vi izabrali“, kaže.