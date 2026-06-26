Katarina Vučić
Dogradonačelnica Vinkovaca: "Napustila sam HDZ. Odluku nisam donijela preko noći"
Zamjenica gradonačelnika Vinkovaca Katarina Vučić objavila je u petak da podnosi ostavku na sve dužnosti u HDZ-u na razini Grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije, te zatražila brisanje iz članstva stranke, a dužnost zamjenice gradonačelnika nastavit će obnašati kao nezavisna.
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„Tu odluku nisam donijela preko noći. Donijela sam je nakon dugog razmišljanja, brojnih pritisaka i spoznaje da više ne mogu biti dio sustava koji je izgubio dodir s vrijednostima zbog kojih sam u politiku uopće ušla“, napisala je Vučić na svom facebooku.
Navodi kako je vjerovala da će zajedno s gradonačelnikom Josipom Romićem donositi odluke, uvoditi više reda, zakonitosti, transparentnosti i zdravog razuma te provoditi program koji su predstavili građanima.
„Nažalost, dogodilo se upravo suprotno. Nakon izbora stvarno upravljanje Gradom preuzeli su pojedinci koje VI niste birali. Ljudi koji su trebali otići na svoje nove dužnosti, a vođenje grada prepustiti onima kojima ste upravo vi dali povjerenje. Paradoksalno je da smo građanima u izborima nudili slogan “Odlučno za Vinkovce”, dok se ključne odluke donose izvan institucija i izvan ljudi koje ste vi izabrali“, kaže.
Poručuje i kako mandat zamjenice gradonačelnika ne vraća jer on ne pripada stranci eć građaanima.
„Taj mandat pripada vama. Vi ste me izabrali. I vama ga dugujem do posljednjeg dana. Ostatak mandata obnašat ću isključivo kao nezavisna zamjenica gradonačelnika svih građana Vinkovaca i Mirkovaca“, poručuje Katarina Vučić.
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