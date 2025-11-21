Dojava o bombi i u jednoj zagrebačkoj školi! Učenici su evakuirani

PU Vukovarsko-srijemska, Ilustracija

Učenici jedne škole u Sesvetama evakurani su, a iz zagrebačke policije doznaje se kako je razlog dojava o bombi.

Podijeli

Oglas

Naime, roditelji su dobili informaciju da dođu po svoju djecu, no nije im odmah rečeno zbog čega.

Na stranicama škole objavljeno je da se poslijepodne neće održati nastava.

"Obavještavamo vas da se danas u poslijepodnevnoj smjeni neće održati nastava."

Kako DNEVNIK.hr doznaje od zagrebačke policije, zaprimili su dojavu o mogućoj eksplozivnoj napravi na području odgojno-obrazovne ustanove na području Sesveta.

Policija će provesti očevid te protueksplozijski pregled.

"Sve je pod kontrolom", poručili su.

PROČITAJTE JOŠ