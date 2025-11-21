Oglas

SESVETE

Dojava o bombi i u jednoj zagrebačkoj školi! Učenici su evakuirani

author
N1 Info
|
21. stu. 2025. 11:56
>
12:43
Policija, automobil, policijska traka, policijski auto,
PU Vukovarsko-srijemska, Ilustracija

Učenici jedne škole u Sesvetama evakurani su, a iz zagrebačke policije doznaje se kako je razlog dojava o bombi.

Oglas

Naime, roditelji su dobili informaciju da dođu po svoju djecu, no nije im odmah rečeno zbog čega.

Na stranicama škole objavljeno je da se poslijepodne neće održati nastava.

"Obavještavamo vas da se danas u poslijepodnevnoj smjeni neće održati nastava."

Kako DNEVNIK.hr doznaje od zagrebačke policije, zaprimili su dojavu o mogućoj eksplozivnoj napravi na području odgojno-obrazovne ustanove na području Sesveta.

Policija će provesti očevid te protueksplozijski pregled.

"Sve je pod kontrolom", poručili su.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
bomba evakuacija sesvete škola

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ