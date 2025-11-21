Sanjin Strukic/PIXSELL

Zbog dojave o postavljenoj bombi u zgradi zagrebačke Gradske uprave, u petak oko 11 sati, evakuirani su zaposlenici i ostale osobe koje su se nalazile u zgradi, potvrdila je za Hinu glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Prema riječima glasnogovornice, policija je nešto prije 11 sati zaprimila dojavu o postavljenoj bombi te je o svemu obavijestila Gradsku upravu.

Neslužbeno se doznaje da je Policijska uprava zagrebačka (PUZ) na mjesto događaja odmah uputila policijske službenike kako bi poduzeli mjere i radnje u cilju zaštite sigurnosti građana.

Ubrzo je cijeli prostor Gradske uprave ispražnjen te je u tijeku detaljni protueksplozijski pregled zgrade.

