Dojave o postavljenim bombama u dva osječka trgovačka centra su lažne

Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u dva trgovačka centra na području Osijeka, koje je u srijedu zaprimila policija, bile su lažne, doznaje se u osječko-baranjskoj Policijskoj upravi.
Dojave su zaprimljene u srijedu, nešto poslije 12 sati, a pregledom objekata, koje je obavila osječka Regionalna protueksplozijska jedinica, utvrđeno je da se radi o lažnim dojavama, navode u policiji.
Neslužbeno se doznaje da su se dojave odnosile na trgovački centar "Portanova", za koji je policija lažnu dojavu o postavljenoj bombi zaprimila i 21. travnja, te trgovačkom centru "Supermarket", u središtu Osijeka.
