Oglas

Policija javlja

Dojave o postavljenim bombama u dva osječka trgovačka centra su lažne

author
Hina
|
29. tra. 2026. 14:20
>
16:40
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u dva trgovačka centra na području Osijeka, koje je u srijedu zaprimila policija, bile su lažne, doznaje se u osječko-baranjskoj Policijskoj upravi.

Oglas

Dojave su zaprimljene u srijedu, nešto poslije 12 sati, a pregledom objekata, koje je obavila osječka Regionalna protueksplozijska jedinica, utvrđeno je da se radi o lažnim dojavama, navode u policiji.

Neslužbeno se doznaje da su se dojave odnosile na trgovački centar "Portanova", za koji je policija lažnu dojavu o postavljenoj bombi zaprimila i 21. travnja, te trgovačkom centru "Supermarket", u središtu Osijeka.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
dojave o bombama osijek policija trgovački centri

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ