Dojave o postavljenim bombama u dva osječka trgovačka centra

Osječko-baranjska policijska uprava (PU) u srijedu je zaprimila dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u dva trgovačka centra na području Osijeka koje se trenutno provjeravaju izvijestila je policija u srijedu.
Oglas
Dojave su zaprimljene nešto poslije 12 sati, a u policiji ističu da je u tijeku policijsko postupanje po zaprimljenim dojavama.
Neslužbeno se doznaje da se jedna od dojava odnosi na trgovački centar Portanova za koji je policija dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi zaprimila i 21. travnja, a nakon pregleda objekta dojava se pokazala lažnom.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas