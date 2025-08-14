OSVRT NA IZBORNIKA
Mišel Jakšić za N1: Poruke Zlatka Dalića su plitke i populističke
Potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak brojne političke i društvene događaje tijekom ljeta.
Od gospodarske do, u prvom redu, onih vrijednosnih. A, dojam je, SDP i oporba nisu dovoljno glasni u kritici ili izražavanju stavova.
"Jasno smo uputili stavove i poruke, poglavito kad se priča o antifašizmu i onome na čemu je nastala moderna Hrvatska. Posebno kad se radi o ustašizaciji. Pripremamo određene prijedloge zakona, a saborske sjednice nismo mogli sazvati. Nismo na vlasti", izjavio je Jakšić pa nastavio:
"Nije ovo specifično samo za Hrvatsku, imamo to i u razvijenijim državama. Došlo je do čudnog, izazovnog i opasnog trenda. Treba napraviti analizu i otkriti zašto je to tako, sigurno veze ima politika, ali ima i gospodarski aspekt jer ljudi dok osjećaju egzistencijalnu opasnost, skloniji su ekstremizmu. Ne treba smetnuti s uma ni ratove, na koje posljednjih tridesetak godina nismo navikli. Činjenica je da u Hrvatskoj imamo situaciju u kojoj je, evidentno, pušten duh iz boce. Pod egidom Domovinskog rata neki si daju puno truda rehabilitirati Antu Pavelića i ustaški pokret."
"Traje preslagivanje u HDZ-u"
Nakon oba koncerta Marka Perkovića Thompsona, onoga u Zagrebu i Sinju, ali i proslave Oluje u Kninu, mnogo se pričalo o domoljublju. Kako se voli država objašnjavali su predstavnici Crkve, Vlade, a uključio se čak i nogometni izbornik Zlatko Dalić.
"Zanimljivo je da od pojedinaca koji šalju takve poruke, koje su u svojoj isključive i dijele državu i građane, imate puna usta zajedništva, ljubavi i domovine. No, uvijek im se provuče rečenica da su oni pravi, a "ovi drugi" nisu pravi. Onda u 2025. i uspijemo saznati da je Jugoslavija umrla. Možemo očekivati, u smislu rata Ukrajine i Rusije, da neki "singer" kaže kako je SSSR umro. Što se Crkve tiče, ona je u svojoj srži odvojena od države, ona se ne može poistovjećivati s njom. Ne slažem se s time", kazao je Jakšić pa zaključio:
"Što se tiče izjava gospodina Zlatka Dalića, mislim da je jako dobar trener i donio nam je puno navijačke radosti. Ali, kad bih sad u ovoj emisiji napravio analizu i presjek nogometaša, kao što bi trebali ili ne bi trebali, proglasili bi me ludim. Zamislite da idem pričati o tome kako trebaju ili ne trebaju trenirati. Iako on ima pravo izražavati mišljenje i političke stavove, ne može govoriti političarima kako raditi i docirati nam, ipak su nas birali građani. Ta poruka o glasnoj manjini koja docira većini... O kome se radi? Mene je birala u Koprivnici ta "glasna manjina". I u Varaždinu, gdje živi. Kad priča o toj "glasnoj manjini", 2020. je podržao Kolindu Grabar-Kitarović pa je većina podržala Zorana Milanovića. O čemu pričamo? Riječ je o plitkim i populističkim porukama."
Na kraju je kritizirao Gordana Jandrokovića i Ivana Anušića te istaknuo da vjeruje kako se radi o novom preslagivanju u HDZ-u. Također, uputio im je poruku da još jednom poslušaju i pročitaju što je Franjo Tuđman govorio o HOS-u, NDH, Anti Paveliću, ustaštvu, "Za dom spremni" i antifašizmu.
"Ispada da kao SDP-ovac moram braniti od HDZ-ovaca njihovog osnivača i našeg prvog predsjednika, ali u ovom slučaju to mi nije problem", komentirao je Mišel Jakšić.
