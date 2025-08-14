Mišel Jakšić za N1: Poruke Zlatka Dalića su plitke i populističke

"Što se tiče izjava gospodina Zlatka Dalića, mislim da je jako dobar trener i donio nam je puno navijačke radosti. Ali, kad bih sad u ovoj emisiji napravio analizu i presjek nogometaša, kao što bi trebali ili ne bi trebali, proglasili bi me ludim. Zamislite da idem pričati o tome kako trebaju ili ne trebaju trenirati. Iako on ima pravo izražavati mišljenje i političke stavove, ne može govoriti političarima kako raditi i docirati nam, ipak su nas birali građani. Ta poruka o glasnoj manjini koja docira većini... O kome se radi? Mene je birala u Koprivnici ta "glasna manjina". I u Varaždinu, gdje živi. Kad priča o toj "glasnoj manjini", 2020. je podržao Kolindu Grabar-Kitarović pa je većina podržala Zorana Milanovića. O čemu pričamo? Riječ je o plitkim i populističkim porukama."