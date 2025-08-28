Iz DP-a komentirali oglase u kojima Penava navodno nudi "brzu i sigurnu zaradu"

Neovlaštena upotreba lika i glasa prije svega predstavlja povredu prava osobnosti za što je navedena tvrtka kaznenopravno odgovorna. U tom smjeru poduzeti su pravni koraci. Građane ovim putem pozivamo da ne klikaju na takve oglase, ne ostavljaju svoje podatke niti uplaćuju sredstva toj stranici. Lažne “brze zarade” i deepfake podrške javnih osoba česta su prijevarna taktika u online oglasima te sve pozivamo na oprez.