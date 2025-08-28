Iz DP-a komentirali oglase u kojima Penava navodno nudi "brzu i sigurnu zaradu"

Domovinski pokret oglasio se zbog, kako navode, "neovlaštene upotreba lika i glasa Ivana Penave u oglasima na YouTubeu koji promiču stranicu miradox.info."
Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"U posljednjim danima na YouTubeu se prikazuju oglasi u kojima je, uz primjenu tehnologije umjetne inteligencije (tzv. deepfake), neovlašteno generiran lik i glas Ivana Penave, predsjednika Domovinskog pokreta, kako bi lažno podupirao navodnu "brzu i sigurnu zaradu" povezanu sa stranicom miradox.info.
Ovim putem jasno i nedvosmisleno izjavljujemo da Ivan Penava nema nikakvu poveznicu sa stranicom miradox.info ni s bilo kakvim “sustavima brze zarade”. Ivan Penava nije dao suglasnost za korištenje svojega imena, lika ili glasa u tim oglasima, niti bi ikada pristao sudjelovati u kampanji te vrste.
Oglasi stranice miradox.info su lažni, manipulativni i zavaravajući, izrađeni s ciljem stvaranja dojma da se radi o autentičnoj podršci. Takvi oglasi krše pravila Google/YouTube oglašavanja o zavaravajućim i “get-rich-quick” shemama.
Neovlaštena upotreba lika i glasa prije svega predstavlja povredu prava osobnosti za što je navedena tvrtka kaznenopravno odgovorna. U tom smjeru poduzeti su pravni koraci. Građane ovim putem pozivamo da ne klikaju na takve oglase, ne ostavljaju svoje podatke niti uplaćuju sredstva toj stranici. Lažne “brze zarade” i deepfake podrške javnih osoba česta su prijevarna taktika u online oglasima te sve pozivamo na oprez.
Zatražili smo hitno uklanjanje predmetnih oglasa te identifikaciju oglašivača u skladu s obvezama platforme. Budući da su upravo građani meta ovakvih prijevara, naglašavamo da ćemo koristiti sve pravne mehanizme radi zaštite i sprječavanja daljnje štete", napisali su.
