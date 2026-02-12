DORH o krvoločnom premlaćivanju u Rijeci: Bio je to pokušaj ubojstva

Tužiteljstvo je u četvrtak izvijestilo da je nakon policijske prijave ispitalo uhićenog 29-godišnjaka osumnjičenog da je 11. veljače, s još dvojicom nepoznatih muškarca, izudarao 16-godišnjaka rukama i nogama po glavi i tijelu, nanijevši mu ozljede teže naravi, a sve u namjeri da ga ubije.