otkrio turudić
DORH provjerava prijave vezane za Hajduk. Pavasović Visković: "Znamo tko stoji iza toga, žele preuzeti kontrolu"
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jučer je, gostujući u Dnevniku HRT-a, potvrdio da se provjeravaju prijave vezane za nogometni klub Hajduk. Sve je komentirao Ljubo Pavasović Visković.
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"Mi dobivamo anonimne prijave, sad je to eskaliralo u sportskim udrugama, tako je bio i slučaj s Hajdukom. Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo", rekao je Turudić.
Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, predsjednik Hajdukovog Nadzornog odbora, za Dalmatinski portal izjavio je da je klubu poznato tko šalje prijave.
"Naravno da je klubu poznato koje je izvorište ovakve prijave. Koliko god ona bila anonimna, prepoznaje se jasni rukopis jedne interesne grupacije koja rušenjem modela, jer o tome se zapravo u ovoj prijavi radi, želi preuzeti kontrolu nad klubom, ali, naravno, DORH mora napraviti svoje", kazao je.
"Naravno da je prilično predvidivo tko će se na ovu vrlo kratku izjavu gospodina Turudića sada nasloniti, krenut će sada, naravno, kojekakva prozivanja i komentari, ali sve je predvidivo. Tu je dio onih koji klubu ne žele dobro, a i dio 'korisnih budala' koje se koristi obično u ovakvim situacijama da se napadne i klub i sam model upravljanja", poručio je Pavasović Visković.
Pojasnio je da je DORH od Hajduka zatražio određenu dokumentaciju, koja im je odmah dostavljena. "Ne radi se o nikakvom upadu i nema nikakvog razloga za brigu niti u Hajduku, niti među onima koji stvarno vole Hajduk", zaključio je.
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