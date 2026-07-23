DORH provjerava prijave vezane za Hajduk. Pavasović Visković: "Znamo tko stoji iza toga, žele preuzeti kontrolu"

"Naravno da je prilično predvidivo tko će se na ovu vrlo kratku izjavu gospodina Turudića sada nasloniti, krenut će sada, naravno, kojekakva prozivanja i komentari, ali sve je predvidivo. Tu je dio onih koji klubu ne žele dobro, a i dio 'korisnih budala' koje se koristi obično u ovakvim situacijama da se napadne i klub i sam model upravljanja", poručio je Pavasović Visković.