MANJAK LIJEČNIKA
Dr. Bressan: Planirati da će liječnici raditi iz mirovine kako bi održali sustav nije strategija, to je lutrija
Obiteljski liječnik te član Izvršnog odbora Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) Leonardo Bressan gostovao je u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević, gdje je govorio o manjku liječnika obiteljske medicine, sve starijem kadru i problemima s dostupnošću zdravstvene skrbi.
Kao što smo ranije pisali, u Hrvatskoj je trenutačno ugovoreno 2274 tima obiteljske medicine, dok su predviđena 2445, što znači da nedostaje 171 tim.
Najveći manjak bilježi Primorsko-goranska županija, kojoj nedostaje 26 timova, a slijede Grad Zagreb s 25, Zagrebačka županija s 19, Brodsko-posavska sa 17 te Varaždinska i Osječko-baranjska županija s po 14 timova manje od predviđenog broja. Trenutačno je 113 timova bez nositelja, a u Hrvatskoj ima 2274 liječnika opće, odnosno obiteljske medicine.
Među njima je 240 liječnika u dobi od 55 do 59 godina, 486 ih ima između 60 i 64 godine, a 407 ih je u dobi od 65 ili više godina. Ukupno je tako 1133 liječnika obiteljske medicine u dobi od najmanje 55 godina, dok ih 893 ima najmanje 60 godina.
U timovima bez stalnog nositelja trenutačno je 141.984 osiguranika, odnosno prosječno oko 1256 osiguranika po timu. Ministarstvo pritom ističe da se samo na temelju dobi ne može pouzdano procijeniti koliko će liječnika u sljedećih pet ili deset godina napustiti sustav jer dio liječnika nastavlja raditi i nakon 65. godine.
"Planirati da ćemo svi ostajati i raditi iz mirovine da bismo održali sustav nije strategija, to je lutrija"
Bressan, koji je i šef podružnice KoHOM-a za Primorsko-goransku županiju, kaže da se na problem upozorava već godinama.
"Mi smo cijeli taj negativan trend počeli najavljivati kako lokalnoj regionalnoj upravi tako i Ministarstvu i HZZO-u od 2013. Od tada neprekidno pratimo broj. Područje Primorsko-goranske županije znam precizno, kada je tko od mojih kolegica i kolega rođen, uključujući i sebe, i onda smo mogli i pretpostavljati trenutke kada nastaju problemi.
Naravno, dob umirovljenja ne mora ništa značiti jer se uvijek može dobiti godinu, dvije, tri temeljem nekakvog dopuštenja Ministarstva, ali to je improvizacija. Činjenica je da je dob umirovljenja dosad bila 65 godina, a sada je pomaknuta još tri godine. Ali planirati da će netko ostajati i da ćemo svi ostajati i raditi iz mirovine u našim ordinacijama da bismo održali sustav, to nije ni strategija ni planiranje, to je lutrija.
Podaci su zabrinjavajući. Mi ne možemo shvatiti zašto od 2013. naovamo, to je 13 godina, nije se našao nitko tko je nešto pokušao pokrenuti unutar sustava vlasti, kako zdravstvenih tako i centralnih i lokalnih", rekao je Bressan.
"Nemaju svi pacijenti zdravstvenu skrb u mjeri kojoj im to garantiraju Ustav i zakon"
Govoreći o stanju na terenu u Primorsko-goranskoj županiji, gdje je prema podacima Ministarstva zdravstva najveći manjak timova obiteljske medicine, Bressan je upozorio da dio pacijenata ne dobiva zdravstvenu skrb u opsegu koji bi im trebao biti zajamčen.
"Ne, svi pacijenti nemaju u onoj mjeri u kojoj im to garantiraju i Ustav i zakon. Za 273 starijih od 70 godina potrebno je, da bi se održala nekakva minimalna zdravstvena skrb na primarnoj razini u obiteljskoj medicini, 179 ordinacija.
Trenutno je HZZO ugovorio samo 153 ordinacije na ovom području. Stanovnici ostaju uskraćeni za 26 ordinacija. U tih 153 ordinacije radi samo 143 doktora. Imamo devet timova, odnosno devet ordinacija, u kojima nema stalnog liječnika", govori Bressan.
"Pacijenti koji nemaju stalnog liječnika imaju veće oblijevanje i mortalitet, to nije bezazleno"
Objasnio je i što takva situacija znači za pacijente.
"To znači da prema trenutnim mogućnostima, a to su uglavnom ordinacije pri domu zdravlja, ako se danas nađe nekog liječnika da uskoči tamo i obavi po par sati ili par dana, ali je to vrlo dugoročno ugrožavajuće za zdravstveno stanje pacijenata.
Pratimo i stranu literaturu, pogotovo na području EU-a. Oni pacijenti koji nemaju stalnog i uvijek istog liječnika imaju između 15 i 18 posto veće obolijevanje i mortalitet. To nije tako bezazleno", rekao je.
"Ne znam dokud možemo natezati taj konop i ufati se u mazohističku izdržljivost mojih kolega"
Bressan je upozorio i na dobnu strukturu liječnika u županiji, ali i na širi problem nedostatka liječnika obiteljske medicine u Hrvatskoj.
"U ovih 35 liječnika koji nam trenutno fale, 63 od 143 su starija od 60 godina u PGŽ-u, to je 45 posto. Polovica je blizu umirovljenja. Znamo da je na razini Hrvatske veliki problem jer trenutno na razini Hrvatske imamo 2171 liječnika u obiteljskoj medicini, od potrebnih 2445.
U ovom trenutku nedostaju 274 ordinacije. Od ovih 2171 čak je 866 starije od 60, a gotovo 400 radi već iz mirovine da se ne uruši sustav. Ja ne znam dokud možemo natezati taj konop i ufati se u neku mazohističku izdržljivost mojih kolega i kolegica", poručio je Bressan.
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