Dr. Bressan: Planirati da će liječnici raditi iz mirovine kako bi održali sustav nije strategija, to je lutrija

Naravno, dob umirovljenja ne mora ništa značiti jer se uvijek može dobiti godinu, dvije, tri temeljem nekakvog dopuštenja Ministarstva, ali to je improvizacija. Činjenica je da je dob umirovljenja dosad bila 65 godina, a sada je pomaknuta još tri godine. Ali planirati da će netko ostajati i da ćemo svi ostajati i raditi iz mirovine u našim ordinacijama da bismo održali sustav, to nije ni strategija ni planiranje, to je lutrija.