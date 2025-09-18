Drama na A3: Sudarila se dva kamiona i automobil, stvara se kilometarska kolona

Teška nesreća na autocesti A3. Došlo je do sudara u kojem su sudjelovala dva teretna vozila i osobno vozilo. Nesreća se dogodila između čvora Rugvica i izlaza Zagreb Istok u smjeru Zagreba.
Policija je dojavu o nesreći dobila 9:45, promet je u na tom dijelu u potpunosti obustavljen i na terenu se provodi očevid. Na mjestu događaja su hitne službe, a težina ozljeda bit će poznata naknadno, potvrdili su iz policije za Dnevnik.hr.
Vozači se s autoceste preusmjeravaju na izlaz Rugvica.
Kako javljaju čitatelji, na tom dijelu dionice stvorila se velika kolona vozila, po kolniku se nalaze rasuti dijelovi vozila koja su sudjelovala u nesreći, a promet potpuno stoji.
HAK je izvijestio kako se zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Rugvica i Otok Svibovski u smjeru Bregane promet je privremeno prekinut, kolona je duga tri kilometra.
