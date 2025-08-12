"Naše akcije nisu uvijek posljedica ljudske neodgovornosti, često se radi o nesretnim okolnostima", rekao je dopročelnik HGSS-a Grgo Puljas.
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) proteklog je vikenda imala ukupno deset akcija diljem Hrvatske u kojima je spašeno 17 osoba, među njima osmero djece, no tri potrage završile su tragično, od toga dvije danas, izvijestio je HGSS u utorak navečer.
Akcije su obuhvatile brda, planine, rijeke i more.
Pronađene su dvije osobe u kanjonu Čikole, spašena je majka s troje djece u kanjonu Krupe kod Golubića, peteročlana obitelj u uvali Nova pošta na Pagu, mlađa žena na SUP dasci kod Lukovog Šugarja, kao i dvije žene s dvoje djece u šumi kod Miholjskog i Prisjeke (Vojnić).
U akcijama su sudjelovali spašavatelji, potražni timovi sa psima i timovi za spašavanje na vodi uz uporabu bespilotnih letjelica s termalnim kamerama, plovila, terenskih vozila, medicinske opreme.
Sve su provedene u koordinaciji s centrom 112 i policijom, hitnom medicinskom pomoći, vatrogascima i lučkim kapetanijama.
Često se radi o nesretnim okolnostima
"Naše akcije nisu uvijek posljedica ljudske neodgovornosti, često se radi o nesretnim okolnostima", rekao je dopročelnik HGSS-a Grgo Puljas.
Iz HGSS-a su pri tome apelirali na građane da provjere prognozu, ponesu dovoljno vode, napune mobitel i jave kuda idu.
Čim shvate da postoji problem, potrebno je nazvati 112 jer rano zvanje spašava vrijeme i živote, poručili su iz HGSS-a.
Podsjećaju da HGSS djeluje 0-24 sata, 365 dana u godini već 75 godina.
