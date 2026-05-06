UTVRĐUJU SE OKOLNOSTI

Drama u Novom Zagrebu: Putnik tijekom vožnje u taksiju pucao u zrak pa oteo auto i pobjegao

06. svi. 2026. 10:37
Sime Zelic/PIXSELL

Trenutačno je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja

Drama u Novom Zagrebu odigrala se u utorak ujutro za vrijeme vožnje taksijem kada je 32-godišnji muškarac, prema dosad utvrđenim informacijama, u nekoliko navrata pucao iz vatrenog oružja u zrak, a potom taksistu oteo vozilo i pobjegao, priopćila je policija.

Sve se dogodilo oko 8.45 sati na području Novog Zagreba. Taksijem zagrebačkih registarskih oznaka upravljao je 23-godišnji vozač, dok je njegov 32-godišnji putnik tijekom vožnje počeo pucati u zrak.

Situacija je dodatno eskalirala u Velikopoljskoj ulici, gdje je vozač izašao iz automobila, nakon čega je putnik sjeo za upravljač i odvezao se u nepoznatom smjeru.

U manje od sat vremena, zagrebačka policija je uočila i uhitila osumnjičenog, te je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih činjenica u tijeku.

