Drama u Novom Zagrebu: Putnik tijekom vožnje u taksiju pucao u zrak pa oteo auto i pobjegao

Trenutačno je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja
Oglas
Drama u Novom Zagrebu odigrala se u utorak ujutro za vrijeme vožnje taksijem kada je 32-godišnji muškarac, prema dosad utvrđenim informacijama, u nekoliko navrata pucao iz vatrenog oružja u zrak, a potom taksistu oteo vozilo i pobjegao, priopćila je policija.
Sve se dogodilo oko 8.45 sati na području Novog Zagreba. Taksijem zagrebačkih registarskih oznaka upravljao je 23-godišnji vozač, dok je njegov 32-godišnji putnik tijekom vožnje počeo pucati u zrak.
Situacija je dodatno eskalirala u Velikopoljskoj ulici, gdje je vozač izašao iz automobila, nakon čega je putnik sjeo za upravljač i odvezao se u nepoznatom smjeru.
U manje od sat vremena, zagrebačka policija je uočila i uhitila osumnjičenog, te je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih činjenica u tijeku.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas