u mjestu Frkljevci
Drama u Slavoniji: Polio namještaj benzinom i zapalio kuću, a potom napao policajca i vatrogasce
Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za počinjenje više kaznenih djela, izvijestila je policija.
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Naime, u srijedu 22. srpnja 2026. oko 17 sati u mjestu Frkljevci, osumnjičeni je u dnevnom boravku obiteljske kuće polio namještaj benzinom i zapalio ga otvorenim plamenom, čime je izazvao požar.
Na mjesto događaja upućeni su vatrogasci koje je osumnjičeni pokušavao spriječiti u gašenju požara, a po dolasku policijskih službenika odbio je postupiti po njihovim naredbama te je pružao aktivni otpor i nad njim su uporabljena sredstva prisile te je uhićen.
Tijekom postupanja osumnjičeni je tjelesno napao policijskog službenika kojem je pružena liječnička pomoć, prilikom čega mu nisu utvrđene ozljede.
Požar su ugasili vatrogasci, a očevidom je utvrđeno da je u požaru izgorio namještaj u dnevnom boravku.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 57-godišnjak počinio kaznena djela Prisila prema službenoj osobi, Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi te Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave, predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija.
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