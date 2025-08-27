Drama u Slavonskom Brodu: Gradonačelniku ostavili smeće u dvorištu

Pod hrpom smeća završilo je dvorište slavonskobrodskog gradonačelnika Mirka Duspare na uglu livadskih ulica Josipa Bašića i Antuna Bačića
Tijekom noći nepoznati je počinitelj očigledno na ovakav divljački način odlučio iskazati nezadovoljstvo. Sustavom odlaganja otpada ili nečim drugim - nije poznato. No, na to će pitanje morati odgovoriti nakon što policijski službenici utvrde o komu se radi.
Vijest je jutros osvanula na službenoj stranici Grada Slavonskog Broda, a službenici Policijske uprave brodsko-posavske trenutno su na terenu, javlja Plusportal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
