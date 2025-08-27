Oglas

Policija na terenu

Drama u Slavonskom Brodu: Gradonačelniku ostavili smeće u dvorištu

N1 Info
27. kol. 2025. 09:27
24.10.2024., Slavonski Brod - Gradonacelnik Mirko Duspara primio je roditelje djevojcice (majku Zrinku Kristof-Mihailovic i oca Ivana Mihailovica) koja je prije dva tjedna ozlijeđena u djecjem vrticu Tintilinic. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Pod hrpom smeća završilo je dvorište slavonskobrodskog gradonačelnika Mirka Duspare na uglu livadskih ulica Josipa Bašića i Antuna Bačića

Tijekom noći nepoznati je počinitelj očigledno na ovakav divljački način odlučio iskazati nezadovoljstvo. Sustavom odlaganja otpada ili nečim drugim - nije poznato. No, na to će pitanje morati odgovoriti nakon što policijski službenici utvrde o komu se radi.

Vijest je jutros osvanula na službenoj stranici Grada Slavonskog Broda, a službenici Policijske uprave brodsko-posavske trenutno su na terenu, javlja Plusportal.

Mirko Duspara Slavonski Brod policija

