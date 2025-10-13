Dolaskom policijskih službenika na mjesto dojave zatečen je muškarac koji je odbijao suradnju s medicinskim osobljem, a u jednom trenutku je iz džepa hlača izvadio preklopni nož s kojim si je zadao ubodnu ranu u predjelu prsišta. Policijski službenici su muškarca savladali uz samoinicijativnu pomoć liječnika i građanina koji se nalazio u čekaonici, poručuju iz policije.