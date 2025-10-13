Oglas

kriminalističko istraživanje

Napad u virovitičkoj bolnici: Počeo se bosti nožem, ozlijedio liječnika i građanina

author
N1 Info
13. lis. 2025. 10:03
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Dana 12. listopada 2025. g. u 3,48 sati Policijska postaja Virovitica zaprimila je dojavu da na Hitnom bolničkom prijemu, Opće bolnice Virovitica medicinsko osoblje ima problema s jednom osobom, priopćila je PU virovitičko-podravska.

Dolaskom policijskih službenika na mjesto dojave zatečen je muškarac koji je odbijao suradnju s medicinskim osobljem, a u jednom trenutku je iz džepa hlača izvadio preklopni nož s kojim si je zadao ubodnu ranu u predjelu prsišta. Policijski službenici su muškarca savladali uz samoinicijativnu pomoć liječnika i građanina koji se nalazio u čekaonici, poručuju iz policije.

U ovom događaju osim muškarca koji si je sam nanio ozljedu, lakše je ozlijeđen liječnik i građanin dok policijski službenici koji su postupali nisu ozlijeđeni.

Muškarac je u medicinski zbrinut u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot u Popovači. Policijski službenici provode daljnje kriminalističko istraživanje.

Teme
Kriminalističko istraživanje PU virovitičko-podravska Policijska intervencija Samoranjavanje nožem Virovitica

