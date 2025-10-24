Drama u zagrebačkoj školi: Učenik donio plinski pištolj. Oglasio se ravnatelj

Dodao je i kako učenici niti jednog trenutka nisu bili ugroženi. "Naravno, ja ne negiram strah kojeg su neka djeca mogla imati, ali reagirano je odmah, u roku nekoliko minuta, oružje je oduzeto i u roku od deset minuta policija je već bila ovdje i poduzeti su svi daljnji postupci. Obaviješteno je vijeće roditelja o tome svemu", potvrdio nam je ravnatelj.