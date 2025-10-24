FOTO, VIDEO / Prevrnuo se kamion na zagrebačkoj obilaznici, boce ispale na cestu

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica na 33.+750 km u smjeru Lipovca, javlja HAK.
"Do nesreće je došlo kada se teretno vozilo prevrnulo na bok i prešlo na drugu traku gdje se sudarilo s osobnim vozilom. Vatrogasci su upotrebom hidrauličnih alata iz osobnog vozila spasili jednu osobu koja je predana hitnoj medicinskoj pomoći", napisali su vatrogasci.
Kolona u smjeru Lipovca je oko 2 km. U smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km.
prije 57 min.
