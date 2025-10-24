Oglas

Stvaraju se kolone

FOTO, VIDEO / Prevrnuo se kamion na zagrebačkoj obilaznici, boce ispale na cestu

author
N1 Info
|
24. lis. 2025. 11:31
>
12:07
Vatrogasna postrojba Zagreb
Vatrogasna postrojba Zagreb

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica na 33.+750 km u smjeru Lipovca, javlja HAK.

"Do nesreće je došlo kada se teretno vozilo prevrnulo na bok i prešlo na drugu traku gdje se sudarilo s osobnim vozilom. Vatrogasci su upotrebom hidrauličnih alata iz osobnog vozila spasili jednu osobu koja je predana hitnoj medicinskoj pomoći", napisali su vatrogasci.

Kolona u smjeru Lipovca je oko 2 km. U smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km.

HAK
HAK
Teme
HAK promet zagrebačka obilaznica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

