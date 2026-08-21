Dubrovačka policija uhitila muškarca osumnjičenog za izazivanje požara

Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

U odnosu na javno objavljene snimke u medijima vezane uz požar koji je 12. kolovoza nešto iza ponoći izbio u šumi na Gorici sv. Vlaha u Dubrovniku, policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik u suradnji sa Službom kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, utvrdili su identitet osobe povezane s izbijanjem požara.

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Čim je jučer uhićen, nad 38-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje, potvrđuje dubrovačka policija.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je do požara došlo uslijed nezakonitog izvođenja vatrometa, čiji su ostaci pronađeni tijekom očevida na mjestu događaja.

Vatra je krenula s ceste prema šumi gdje se, nošena burom, u samo nekoliko minuta pretvorila u buktinju koja je zahvatila cijelu šumu i opasno zaprijetila stambenim zgradama što je kod građana izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti za vlastitu sigurnost i imovinu.

Požar je ugašen oko 2:30 sati kada je započet očevid kojim je utvrđeno kako opožarena površina iznosi 6000 kvadrata borove šume i niskog raslinja.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 38-godišnjak na opisani način počinio kazneno djelo "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom" te je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.