Dvojica pripadnika JNA optužena za ratni zločin protiv civila na drniškom području

Osumnjičenici rođeni 1964. i 1965. su prema optužnici u rujnu i prosincu 1991. u privremeno okupiranom Siveriću, Badnju i Drnišu, za vrijeme oružanog sukoba JNA i paravojnih postrojbi tzv. Republike Srpske Krajine s oružanim snagama RH, bili pripadnici "221. motorizirane brigade II. bataljuna JNA".