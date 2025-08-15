Ena Begović - 25 godina bez glumačke dive koja je obilježila jedno razdoblje

Glumačka diva Ena Begović tragično je preminula na današnji dan prije 25 godina.
Život je izgubila u prometnoj nesreći, nedugo nakon što je postala majka. Njezina smrt odjeknula je u cijeloj regiji, a i danas je se mnogi sjećaju s tugom.
Rođena kao Jelena Begović 8. srpnja 1960., odrasla je u bliskoj obitelji s ocem Nikolom i majkom Terezom, koju je opisivala kao najbolju prijateljicu.
Najveće priznanje stekla je u kazalištu
Tijekom gimnazijskog školovanja u Dubrovniku priključila se kazalištu Lero, gdje ju je zapazio redatelj Lordan Zafranović i ponudio joj ulogu u filmu "Okupacija u 26 slika".
Iako je isprva upisala Pravni fakultet u Zagrebu, ubrzo je počela nizati filmske uloge. Status zvijezde stekla je nakon Zafranovićeva "Pada Italije".
Premda je očekivala da će filmska karijera biti u prvom planu, najveće priznanje stekla je u kazalištu.
Nakon diplome 1983. godine postala je članica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gdje je 16 godina nosila titulu prvakinje, odigravši više od 20 glavnih uloga, među kojima Neru, Desdemonu, barunicu Castelli, Teutu i Anu Karenjinu. Glumila je i u filmovima "Balkan express 2", "Čaruga", "Treća žena", "Agonija", "Četvorored", a ukupno je snimila oko dvadeset filmskih ostvarenja.
Tragičan kraj
U lipnju 2000. udala se za Josipa Radeljaka, s kojim je mjesec dana poslije dobila kći Lanu.
Na blagdan Velike Gospe iste godine poginula je u mjestu Splitska na otoku Braču, u prevrtanju terenca Grand Cherokee kojim je upravljao njezin posinak Leo, podsjeća tportal.
Ena Begović zadobila je teške ozljede glave od kojih je preminula. Imala je samo 40 godina.
Pokopana je na zagrebačkom Mirogoju, u Aleji velikana.
