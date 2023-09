Escobar: Netočno je da SAD ne žele Srbe

Podijeli :

Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Posebni američki izaslanik za zapadni Balkan Gabriel Escobar u četvrtak je rekao da Washington očekuje da nova crnogorska vlada bude proeuropska i reformska te je istaknuo da nije točno da Sjedinjene Države ne žele Srbe u novoj vladi Crne Gore.

“Reći ću da je dezinformacija da SAD žele isključiti Srbe iz vlade”, rekao je Escobar u intervjuu za crnogorsku javnu televiziju RTCG.

“Sjedinjene Države žele da Crna Gora ima dobre odnose sa Srbijom, ali pitanje je kakve su namjere stranaka koje su kazale da će povući priznanje Kosova, dovode u pitanje NATO članstvo, protive se sankcijama Rusiji i mnoge druge stvari koje su ponavljali do posljednjih izbora”, rekao je Escobar.

Iako je nije izrijekom spomenuo, aludirao je na prosrpsku i prorusku koaliciju “Za budućnost Crne Gore” koju predvodi Andrija Mandić, a koja želi ući u novu crnogorsku vladu, ali je ne prihvaća mandatar Milojko Spajić.

Escobar je izrazio sumnju da se prosrpska desnica u Crnoj Gori iskreno želi okrenuti proeuropskom smjeru.

Tabak o stanju u Ukrajini: Mislim da ništa od najavljenog oružanja nisu čarobni štapići

“Ako kažu da su proeuropske i posvećene NATO-u, zašto to nisu govorili tijekom izbora? To je ono što nas brine i uznemirava u vezi s proruskim strankama u Crnoj Gori”, ocijenio je on.

Istaknuo je da je tijekom razgovora s crnogorski predsjednikom Jakovom Milatovićem na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda dobio uvjeravanja da je i on suglasan s američkom vizijom crnogorske vlade, ali da je on ne sastavlja, već mandatar Milojko Spajić.

Ovaj američki dužnosnik i ranije je zastupao stav da u crnogorskoj vladi ne bi trebalo biti mjesta za ekstremnu prosrpsku i prorusku desnicu, zbog čega ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio da pokušava isključiti Srbe iz buduće vlade Crne Gore “iako Srbi čine 30 posto stanovništva te zemlje”.

Spajić pokušava već duže od mjesec sastaviti novu crnogorsku vladu. Prema crnogorskom zakonu ima rok još manje od dva mjeseca da formira vladu ili mora vratiti mandat predsjedniku Milatoviću.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.