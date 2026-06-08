TRI DJEVOJČICE
Simbol ratnih zločina: Zagreb dobiva festival koji bi podsjetio na ubojstvo Aleksandre Zec?
Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska predložila je gradskim institucijama usvajanje "Preporuka za inkluzivnu i participativnu memorijalizaciju žrtava ratnog i institucionalnog nasilja u Gradu Zagrebu".
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Dokument je nastao kao rezultat višemjesečnog istraživanja i promišljanja o tome kako Zagreb danas pamti žrtve ratnog i institucionalnog nasilja te kako se postojeće prakse mogu unaprijediti u skladu sa suvremenim standardima kulture sjećanja.
"Polazimo od uvjerenja da način na koji se društvo sjeća govori mnogo o vrijednostima koje njeguje i prenosi budućim generacijama", poručuju iz Inicijative mladih za ljudska prava Hrvatska.
Ističu da u Zagrebu i dalje nedostaju inkluzivni i participativni oblici memorijalizacije koji bi omogućili vidljivost različitih iskustava stradanja te otvorili prostor za dijalog, učenje i zajedničko promišljanje prošlosti.
Festival Tri djevojčice
U preporukama posebno mjesto zauzimaju priče triju djevojčica, Lee Deutsch, Aleksandre Zec i Madine Hussiny. Njihove sudbine, obilježene različitim oblicima nasilja u različitim povijesnim i društvenim okolnostima, predstavljaju važan podsjetnik na posljedice diskriminacije, isključivanja i kršenja ljudskih prava.
Preporuke predlažu razvoj jasne gradske politike sjećanja na žrtve ratnog i institucionalnog nasilja, povezivanje memorijalizacije s obrazovanjem i radom s djecom i mladima, veću uključenost građana u procese oblikovanja kulture sjećanja te sustavnu suradnju s organizacijama civilnog društva, manjinskim zajednicama i drugim relevantnim akterima.
Kao konkretan prijedlog memorijalizacijskog rješenja predstavljen je Festival Tri djevojčice, trodnevni javni program za djecu i mlade inspiriran pričama Lee Deutsch, Aleksandre Zec i Madine Hussiny. Festival bi kroz film, kazalište, radionice i igru povezivao kulturu sjećanja, ljudska prava i neformalno obrazovanje.
"Festival je zamišljen kao prostor susreta, učenja i zajedničkog promišljanja o tome kakvo društvo želimo graditi", navode iz Inicijative.
Dodaju kako vjeruju da Zagreb ima priliku razvijati kulturu sjećanja utemeljenu na empatiji, uključivosti i odgovornosti prema svim žrtvama nasilja.
"Zagreb može postati primjer grada koji suvremenim i participativnim pristupima memorijalizaciji prepoznaje različita iskustva stradanja, osobito ona marginaliziranih i manjinskih zajednica", poručuju iz Inicijative mladih za ljudska prava Hrvatska.
Cijeli dokument je OVDJE.
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