Europa na raskrižju, a Plenković i Milanović ne razgovaraju. Tabak za N1: “To je sve veći problem”

Dok se proteklih dana, pogotovo nakon istupa američkog potpredsjednika J.D. Vancea na Minhenskoj konferenciji o sigurnosti, brzo preslaguje sigurnosna arhitektura Europe, u Hrvatskoj premijer i predsjednik o tome ne razgovaraju. Štoviše, ne razgovaraju uopće.

Problem nesazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost u ovom kritičnom trenutku po europsku sigurnost te općenito neusklađenost vanjske politike predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića, za N1 televiziju prokomentirao je vojni analitičar Igor Tabak kazavši da je to velik problem.

“Bojim se da to nije jedini problem”

“To je cijelo vrijeme jako ozbiljan problem. Taj (njihov) odnos blokira gomilu stvari u državnom sustavu koji je dizajniran da radi konsenzusom, dogovaranjem i usuglašavanjem. Što dulje traje, taj je problem sve veći i sve vidljiviji. Bojim se da ovo sada nije jedina stvar na kojoj se to prelama”, kazao je Tabak.

Šok na konferenciji u Munchenu: JD Vance oštro napao Europu

Dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron za da nas sazvao hitni sastanak čelnika glavnih europskih zemlja u Parizu oko rata u Ukrajini, premijer Plenković – koji proteklih tjedana u Hrvatskoj ne daje izjave medijima – poručio je da bi Europa trebala imati posebnog izaslanika za Ukrajinu u mirovnim pregovorima koje je inicirao SAD, dok predsjednik Milanović o svemu tome zasad ne govori. No, Milanović je još 5. veljače predložio Plenkoviću sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost.

“Tema slanja vojske u Ukrajinu još nije na stolu”

Pitanje se vrti oko mogućeg sudjelovanja vojnika iz europskih zemalja u mirovnoj misiji u Ukrajini. Neke zemlje su već rekle da neće slati svoje vojnike u tu misiju.

Europski čelnici na izvanrednom sastanku u Parizu zbog Trumpovih planova za Ukrajinu

“Svaka zemlja unutar NATO-a i EU-a ima pravo reći da to ne bi ili da im to ne odgovara. No, cijela ta tema još nije ni došla na stol. Da podsjetim, sva ta priča o slanju vojske u Ukrajinu ovisi, prvo i osnovno, o nekakvom dogovoru o primirju, a onda i o nadzoru primirja što traži pristanak obiju strana. Unutar tih okivra Hrvatska će moći raditi po svome. No, to je pitanje za budućnost koje traži suradnju vrhova vlasti. Još je jako rano za ulaziti u nekakve ozbiljnije detalje te teme”, napomenuo je Tabak.

