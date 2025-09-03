Za prava žena: Europarlamentarac podržao Severinu u Bruxellesu

Zastupnik u Europskom parlamentu, te član Kluba zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza, Gordan Bosanac na svom Facebook profilu je objavio podršku inicijativi My Voice, My choice, koja je uspjela prikupiti 1,2 milijuna potpisa Europskoj komisiji tražeći da se u cijeloj Europskoj uniji osigura pravo na izbor prekida trudnoće.
Oglas
"Nevjerojatna grupa aktivistkinja i aktivista kroz inicijativu My Voice, My Choice predala je u ponedjeljak čak 1,2 milijuna potpisa Europskoj komisiji (među njima i 65,963 iz Hrvatske!) tražeći da se u cijeloj Europskoj uniji osigura pravo na izbor prekida trudnoće", piše Bosanac na svom profilu, pa nastavlja:
"U Hrvatskoj smo svi svjedočili bolnom slučaju Mirele Čavajde, kojoj je unatoč zakonskom pravu odbijen pobačaj. Prizivi savjesti medicinskog osoblja i dalje čine pobačaj nedostupnim u brojnim bolnicama u Hrvatskoj."
"Danas u Europi više od 20 milijuna žena i dalje nema pristup sigurnom pobačaju. Žene u Poljskoj i dalje umiru zbog uskraćivanja zdravstvene skrbi. Mnoge upadaju u financijske teškoće jer pobačaj nije besplatan. Tisuće moraju putovati na duge relacije ili se odlučiti na nesigurne alternative jer nema dovoljno pružatelja usluga. Zato i ne čudi da su se ljudi diljem EU odazvali ovoj inicijativi."
"Prošle godine i sam sam dao potpis za ovu inicijativu, a sada ću se za nju boriti kroz Odbor za predstavke čiji sam član. A posebno mi je bilo drago u Bruxellesu susresti se sa Severinom koja je snažno podržala ovu inicijativu."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas