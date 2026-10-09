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HEP-Toplinarstvo

Evo kada počinje sezona grijanja u hrvatskim gradovima

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Hina
|
09. lis. 2026. 17:13
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Zagreb
Davor Puklavec/PIXSELL

HEP-Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno započeti s uključivanjem grijanja u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća krajnjih kupaca, priopćeno je u petak iz te kompanije.

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Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima – dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambenim/poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije, navode u svom priopćenju. 

 Iz HEP-Toplinarstva pozivaju krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe, a njihove predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja, kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje. 

Također, apeliraju na krajnje kupce da tijekom ogrjevne sezone toplinsku energiju koriste racionalno i odgovorno. Kako ističu, prilagodbom svoje potrošnje stvarnim potrebama, mogu ostvariti uštede uz zadržavanje odgovarajuće toplinske ugode. Racionalnijoj potrošnji mogu doprinijeti usvajanjem jednostavnih navika – primjerice, održavanjem odgovarajuće temperature u prostoru, pravilnim korištenjem termostatskih ventila, kratkotrajnim prozračivanjem prostorija te osiguravanjem da radijatori nisu zaklonjeni namještajem ili zavjesama.

Pritom navode da je optimalna preporučena temperatura u grijanim prostorima oko 20 stupnjeva Celzijusa, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno šest posto veću potrošnju energije. "Racionalno korištenje toplinske energije u interesu je i krajnjih kupaca i distributera, jer pridonosi energetskoj učinkovitosti, smanjenju nepotrebne potrošnje, a samim time i nižim troškovima za krajnje kupce", ističu iz HEP-Toplinarstva.

Ogrjevna sezona 2026./2027. završit će najkasnije 15. svibnja 2027., a odluka o točnom terminu isključivanja grijanja donijet će se ovisno o vremenskim uvjetima, zaključuju u svom priopćenju. 

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Teme
hep-toplinarstvo grijanje

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