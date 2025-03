Evo što sve mijenja novi Pravilnik o kućnom redu: Kazne i do 500 eura!

Podijeli :

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo je u javno savjetovanje novi Pravilnik o kućnom redu u zgradama. Što se njime sve propisuje, koje su obveze suvlasnika te tko će nadzirati i sankcionirati kršenje kućnog reda?

Ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić napomenuo je kako smo i do sada imali kućne redove, ali nisu postojale nikakve sankcije za kršenje kućnog reda.

“Ono što smo sad napravili i zašto se nadamo da to ne bi trebalo ostati mrtvo slovo na papiru, su mogućnosti opomena i mogućnosti sankcija kao naknada za nepridržavanje kućnog reda koja će se naplaćivati samo ako to odluče suvlasnici, a preduvjet za izricanje bilo kakve sankcije su dvije prethodne opomene”, pojašnjava.

Tko će izricati i provoditi sankcije?

Jukić pojašnjava kako će suvlasnici skupljati potpise, a potrebno je 50% potpisa suvlasnika da utvrde da je netko kršio kućni red.

“Prikupljanje potpisa će inicirati ili predstavnik suvlasnika ili neki drugi suvlasnik. Odnosno, bilo koji suvlasnik kojem je zasmetalo ponašanje drugog suvlasnika ili drugog stanara”, kazao je Jukić.

Nastavlja da, nakon što se utvrdi prekršaj s 50%, upravitelj će izricati opomenu.

Novi Zakon: Vlasniku stana trebat će suglasnost dvotrećinske većine suvlasnika za kratkoročni najam

“Nakon treće opomene, ako je tako predviđeno međuvlasničkim ugovorom, izriče se naknada za nepridržavanje kućnog reda, koja može iznositi od 50 do najviše 500 eura, ovisno o odluci suvlasnika”, kazao je.

Predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba Zdravko Vladanović pozdravio je donošenje zakona, prenosi HRT.

Predstavnici suvlasnika – glavni

“Godinama smo ga iščekivali, naglasio je i dodao kako država tu”kasni tridesetak godina”.

“Hoće li ovaj pravilnik, odnosno kućni red, biti različit od prijašnjega, u smislu njegove provedbe i poštivanja, to će ovisiti suvlasničkoj zajednici”, rekao je Vladanović.

“Jako je važno napomenuti da suvlasničke zajednice moraju komunicirati oko toga. Predstavnici suvlasnika su “primus inter pares” u provedbi propisa i postupanja u zgradama. Prvi su među jednakima, pa će dosta ovisiti o njima koliko su oni proaktivni u komuniciranju sa susjedima i suvlasničkom zajednicom”, istaknuo je.

Požurite, na snagu stupaju na ljeto

“Upućujem poziv suvlasničkim zajednicama da iskoriste ovo vrijeme upravo sada, da počnu skicirati svoje posebne odredbe, nešto što je specifično za njih, nešto što oni smatraju da će pridonijeti kvaliteti razvoja kulture stanovanja. Ne treba se puno čekati. Iako među vlasničkim ugovorima postoje rokovi od dvije godine za donošenje, ne bi trebalo to čekati, to treba što prije učiniti, zato što će do ljeta pravilnici stupiti na snagu, pa će biti potrebno i korisno da se već odrede penalizacije, koje su jako važne, naglasio je.

Tin Bašić: Ako se suvlasnici ne dogovore, obnova se neće ni dogoditi

“Pozivam sve suvlasničke zajednice da u svom među vlasničkom ugovoru uvrste tih 500 eura. Suvlasnici sami određuju visinu kazne!” pojasnio je.

Kućni ljubimci

Vladanović ističe kako je primijetio da i kućni ljubimci predstavljaju određeni problem. “Često se ne zna što je to kućni ljubimac. Ljudi misle da sve ono što im padne na pamet bi moglo biti kućni ljubimac”, naglasio je Vladanović.

Jukić pak dodaje kako su kućni ljubimci definirani zakonom iz područja veterine i trenutno je zakonska definicija takva da su to sve životinje koje ljudi drže.

“Postoje i opasni kućni ljubimci koji su definirani posebnim zakonom, ne može se držati lav ili tigar u stanu. Ali neki paukovi ili te zmije zbog kojih se ljudi bune po trenutnom zakonodavnom uređenju su dozvoljeni”, naglasio je.

Tulumi nakon ponoći

Ono što će izazvati pozornost i polemike građana je pravilo po kojemu suvlasnici mogu imati jednogodišnju proslavu, ali ako se ona najavi dva dana prije održavanja i ako ne traje dulje od ponoći.

Istraživanje: Troškove "kućnog ureda" i režija treba pokriti tvrtka

Bašić primjećuje kako su iznimno rijetke situacije da ljudi na oglasne ploče stavljaju obavijesti da će imati građevinske radove, ali i privatne tulume.

“Znam zgrade gdje se ljudi stalno žale – svaki dan, svaki petak, svaku subotu je neki tulum. Ne kažem da u višestambenoj zgradi treba zabraniti sve tulume, ipak je to život. Ali, s druge strane, trebaju se postaviti pravila. Ako ste “zafeštali”, ako doma imate tulum, izađete nakon ponoći vani, do jutra možete gdje hoćete”, naglašava Bašić.

Rolete i tende

“Ideja je da se ograniči da ne može baš svatko stavljati rolete ili tende kako želi, svatko svoje boje. Nije da se ne smiju postavljati, ali bi trebale bi biti unificirane, naglasio je Jukić i dodao kako ne pričamo o tendama i roletama na prozorima, nego na balkonima.

“Bitno je naglasiti da ne pričamo o suncobranima”, dodao je.

