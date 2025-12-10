Fehir nakon puštanja na slobodu: Bilo je lijepo za vidjeti, čuti i osjetiti da je Hrvatska brinula o meni

"Zdravstveno sam dobro, slijedi liječnički pregled. Dopustite mi da zahvalim prije svega vama, hrvatskim medijima koji ste pratili slučaj. Želim osobno zahvaliti premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj Vladi, ministru Habijanu i ministru Medvedu posebno jer su mi izašli u susret. Bilo je lijepo za vidjeti, čuti i osjetiti da je Hrvatska brinula o meni dok sam bio u pritvoru punih šest mjeseci."