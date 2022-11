Podijeli:







Bivši ministar gospodarstva i kolumnist Telegrama Goranko Fižulić gostovao je u Novom danu gdje je komentirao ispitivanje ministra gospodarstva Davora Filipovića pred saborskim Odborom za gospodarstvo kao i općenito situaciju s energentima.

Komentirajući što smo dobili svjedočenjem ministra Davora Filipovića, Goranko Fižulić je rekao: “Ništa. Ministar Filipović od početka mandata pokazuje želju za nazočnošću u javnosti. On je jedan od onih koji uživaju u tome da se stalno nešto oko njih događa, voli biti u medijima. Ovo je bila prilika da pokaže svoje znanje i superiornost i on je to pokušao, no ne može ni odgovoriti na ključno pitanje – što će biti s Inom u budućnosti, ali to ne zna ni on ni Vlada.”

Dodaje da nismo doznali nikakve nove detalje: “Nismo jer još čekamo koji su to kupci dobivali plin po povlaštenim uvjetima. Ti podaci su nekima poznati, ali nije poznato javnosti.”

Na pitanje je li oporba postavljala loša pitanja ili jednostavno nismo mogli dobiti odgovor, Fižulić objašnjava:

“Ministar nije dao nijedan jasan odgovor. Mislim da se trebalo više inzistirati na planovima s Inom i kako Vlada misli promijeniti model upravljanja. Jer pred RH i Vladom su dvije opcije – ili će biti pasivni manjinski dioničar i prihvatiti činjenicu da MOL upravlja Inom kako to njima odgovara, ili da razvrgnu taj brak. Ne postoji mogućnost novog upravljanja Inom koji će pomiriti dva suprotstavljena interesa – MOL želi optimizirati poziciju u Ini da služi interesima grupe u cjelini (npr. hoće li raditi rafinerija u Rijeci). Pomirenja tih interesa nema. Ako Hrvatska izabere pasivnu poziciju, MOL će provoditi politiku kao dosad.”

“MOL pogrešan partner”

Ističe da je kao ministar zagovarao drugu opciju, a ne prodaju:

“Zagovarao sam koncept Ine kao dioničkog društva koje kotira na zagrebačkoj i londonskoj burzi, ali pobijedila je druga opcija. Uvijek sam mislio da je MOL pogrešan partner zbog preklapanja rafinerijskih biznisa. Austrija ima samo jednu rafineriju, Slovenija nema nijednu kao ni Bosna – u takvim okolnostima dvije rafinerije u Hrvatskoj kojima je vlasnik susjedna zemlja koja ima dvije moderne rafinerije već, bilo je osuđeno na propast.”

“Vodili su se sudski procesi”, dodaje govoreći o tome kako su Mađari dobili upravljačka prava iako nisu većinski vlasnik: “Znamo presude protiv Sanadera i da se to puzajuće preuzimanje upravljanja Inom nije dogodilo u jednom danu. Hrvatska je cijelo vrijeme imala mogućnost da svojim zakonskim rješenjima stekne pregovaračku poziciju s MOL-om i nametne interese.”

Na pitanje zašto Vlada ne prihvati pravna tumačenja da je Mađarska stekla upravljačka prava na nezakonit način i ne preuzme upravljanje, čega se Vlada boji, Fižulić kaže: “To je politička odluka i ona bi Plenkoviću bitno povećala popularnost. Takve odluke se obično rade pred izbore jer ako se naprave prerano, javnost na njih zaboravi. Tu je i rizik međunarodne arbitraže gdje bi se MOL žalio da su njegova prava bila prekršena i zatražio bi odšetetu. Koliko je to pravno izvedivo, nije upitno i predsjednik Vrhovnog suda je to rekao. Ali koliko je realno da MOL prođe bez odštete od Hrvatske, tu prognozu ne bih davao.”

