Florence Hartmann o otkrivanju lokacije Ovčare: "Prijetili smo ruskom UNPROFOR-u"

Teško smo to pronašle jer je svjedočanstvo Zdenka Novaka, jedinog preživjelog koji je iskočio iz prikolice kad su ga odvodili do masovne grobnice na strijeljanje u noći između 20. i 21. 11. 1991. Trebalo se krenuti prema polju, a tada su ona bila puna mina pa nismo mogli to pretražiti pješke, kako bismo mogli danas", kaže pa nadodaje da su tada zaustavljeni od strane naoružanih srpskih vojnika.