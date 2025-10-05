Oglas

PRIJETI MU KAZNA

Hrvat koji je upravljao dronom iznad zračne luke Frankfurt: “Samo sam ga htio isprobati”

N1 Info
05. lis. 2025. 11:46
kamikaza dron
Unsplash / Ilustracija

Policija je u petak ujutro (3. listopada) uhitila 41-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao dronom u zoni zabrane letenja zračne luke Frankfurt.

Budući da je letjelica odmah zaplijenjena, rad na najvećem njemačkom aerodromu nije morao biti prekinut.

Policijska patrola iz 19. postaje brzo je pronašla pilota drona koji je, prema vlastitim riječima, „samo želio isprobati svoj novonabavljeni dron“. „Dronove danas možete kupiti kao pijeska u pustinji“, rekao je glasnogovornik frankfurtske policije za njemačku novinsku agenciju DPA, prenosi Fenix magazin.

Redovita dojava o dronovima iznad pista

Incident u Frankfurtu prošao je bez posljedica – za razliku od nedavnih događaja u Münchenu, gdje su zbog dojava o dronovima u dvije večeri zaredom, u četvrtak i petak, letovi privremeno bili obustavljeni. Tisuće putnika tada su bile pogođene.

Prema riječima policijskog glasnogovornika, nema dokaza da je uhićeni povezan s Rusijom. Protiv 41-godišnjaka vodi se postupak zbog prekršaja i prijeti mu novčana kazna. Inače, na frankfurtskom aerodromu instaliran je poseban sustav za otkrivanje dronova, a piloti zrakoplova i vozači automobila često prijavljuju slične slučajeve.

Teme
Frankfurt dron

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
