FOTO / Bujice zahvatile dio Dalmacije, u dolini Neretve jugo rušilo stabla

Prema podacima mjernih postaja, najviše kiše palo je u Stonu – čak 71,9 mm, dok je Svib kod Imotskog mjerio 70,4 mm, a Podprolog u dolini Neretve 63,3 mm, piše Dalmacija Danas. Visoke vrijednosti zabilježene su i u Pagu (Blato) s 51,4 mm, Drnišu s 40,2 mm, Kijevu s 38,4 mm te na Velikom Rujnu na Velebitu s 37,9 mm.