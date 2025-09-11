Oglas

Ekstremne količine oborina

FOTO / Bujice zahvatile dio Dalmacije, u dolini Neretve jugo rušilo stabla

N1 Info
11. ruj. 2025. 08:03
vatrogasci režu drvo
Srecko Niketic / Pixsell / ilustracija

Ekstremne količine oborina tijekom srijede pale su na dijelu sjevernog Jadrana, prvenstveno oko Učke, Rijeci i zaleđu Kvarnera. Tamo je tijekom popodneva bilo bujica.

Navečer se kiša proširila na dijelove Dalmacije. Do 22 sata u Dalmaciji je lokalno zabilježena značajna količina kiše, a pljuskovi su ponegdje donijeli su i više od 70 litara oborine po četvornom metru.

Prema podacima mjernih postaja, najviše kiše palo je u Stonu – čak 71,9 mm, dok je Svib kod Imotskog mjerio 70,4 mm, a Podprolog u dolini Neretve 63,3 mm, piše Dalmacija Danas. Visoke vrijednosti zabilježene su i u Pagu (Blato) s 51,4 mm, Drnišu s 40,2 mm, Kijevu s 38,4 mm te na Velikom Rujnu na Velebitu s 37,9 mm.

Osim oborina, dan je bilježilo umjereno do jako jugo. Primjerice, u Splitu je navečer zabilježeno vrlo jako jugo prosječna brzine 14 m/s s udarima do gotovo 80 km/h.

Jugo je u Pločama srušilo stablo u blizini autobusnog kolodvora, zbog čega su morali intervenirati vatrogasci.

Teme
nevrijeme

