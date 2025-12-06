Oglas

prva subota u mjesecu

FOTO / Muškarci i ove subote molili za čednost i prestanak pobačaja: Održana posljednja Tiha misa

N1 Info
06. pro. 2025. 16:01
06.12.2025., Zagreb: Molitelji na Trgu bana Josipa Jelacica Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Kao i svake prve subote u mjesecu, jutros je održan još jedan skup molitelja u organizaciji Vitezova bezgrešnog srca Marijina na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Arijana Lekić-Fridrih, umjetnica i protuprosvjednica, i ovoga puta je održala "Tihu misu". Položila je 38 ruža za 38 ubijenih žena u posljednje tri godine, koliko se održava i moliteljski skup na glavnom gradskom trgu.

Iz udruge Domino poručili su da je to ujedno i posljednja "Tiha misa" u javnom prostoru te su najavili borbu sudskim putem.

06.12.2025., Zagreb: Molitelji na Trgu bana Josipa Jelacica Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL
06.12.2025., Zagreb: Treca godisnjica performansa Tiha misa umjetnice Arijane Lekic-Fridrih, ujedno i posljednja Tiha misa u javnom prostoru Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL
06.12.2025., Zagreb: Molitelji na Trgu bana Josipa Jelacica Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Kao i svake subote, nasuprot moliteljima okupili su se protuprosvjednici s bubnjevima i transparentima.

