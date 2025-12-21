FOTO / Otkriven uzrok stravničnog požara na OPG-u, nakon kojeg je obitelj ostala bez svega

"Situacija je trenutno mirnija nego što je bila kada smo došli. Izgorjelo je oko 200 kvadrata gospodarskih objekata, a požar su gasila 34 vatrogasca, što iz Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje, što iz lokalnih DVD-ova. Požar smo stavili pod kontrolu i sve pripremili da sura krenemo u sanaciju objekta", izjavio je Pintarić, kojie je dodao kako su uspjeli spasiti svinje, kokoši i ostale životinje.