FOTO / Otkriven uzrok stravničnog požara na OPG-u, nakon kojeg je obitelj ostala bez svega

Hina
21. pro. 2025. 18:00
U stravicnom sinocnjem pozaru koji je izbio na OPG-u u Ivanovom Selu, izgorjelo je nekoliko zivotinja, te automobili i poljoprivredni strojevi, zatim preko tisucu bala sijena, a materijalna steta je ogromna. Photo: Damir Spehar/PIXSELL
Požar koji je izbio na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) u Ivanovom Selu kod Grubišnog Polja u subotu navečer prouzročila je nestručno izvedena električna instalacija, a šteta se procjenjuje na 25 tisuća eura, izvijestila je u nedjelju bjelovarsko-bilogorska policija.

Požar se planuo u subotu oko 18.30 sati u Praškoj ulici na građevinskom objektu u sklopu kojeg se nalaze staja, štagalj i garaže u vlasništvu 65-godišnje mještanke.

Na intervenciju su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje te lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji su požar stavili pod nadzor i spriječili njegovo daljnje širenje.

Očevidom koji su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, eksploziva i oružja utvrđeno je da je do požara došlo zbog nestručno izvedene pomoćne elektroinstalacije, naveli su iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Naime, produžni kabeli bili su uključeni jedan u drugi, uslijed čijeg kvara došlo je do zapaljenja. Vatra se proširila na obližnji gorivi materijal, sijeno i slamu, a potom i na ostale objekte, dodaje policija.

21.12.2025., Ivanovo Selo - Detalji ce biti poznati nakon policijskog ocevida. Photo: Damir Spehar/PIXSELL
Prema izjavi vlasnice, u objektima su se nalazile bale slame i sijena, poljoprivredni priključci i alat, domaće životinje, osobno vozilo te dva traktora, koji su u potpunosti izgorjeli. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 25.000 eura, priopćila je PU.

Zapovjednik JVP Grubišno Polje, Vitomir Pintarić, opisao je situaciju s kojom su se vatrogasci suočili.

"Situacija je trenutno mirnija nego što je bila kada smo došli. Izgorjelo je oko 200 kvadrata gospodarskih objekata, a požar su gasila 34 vatrogasca, što iz Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje, što iz lokalnih DVD-ova. Požar smo stavili pod kontrolu i sve pripremili da sura krenemo u sanaciju objekta", izjavio je Pintarić, kojie je dodao kako su uspjeli spasiti svinje, kokoši i ostale životinje.

Teme
Grubišno Polje Ivanovo Selo Kvar elektroinstalacija Materijalna šteta Požar Uništeni objekti Vatrogasna intervencija

