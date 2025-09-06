FOTO / Ovako će izgledati novi Dom zdravlja i knjižnica na Vrbanima

Uz ambulantu, predviđeni su i društveni dom te gradska knjižnica, čime će se stanovnicima Vrbana osigurati ne samo prijeko potrebne zdravstvene usluge, već i kulturni i društveni sadržaji. U podzemnoj etaži planirana je zajednička garaža s 84 mjesta te sklonište od 500 m2. Ukupna bruto površina cijelog objekta procijenjena je na oko 3.500 m2. Projektom je predviđeno i da se zgrada projektira kao zgrada gotovo nulte energije.