Potpora Ukrajini
Macron u pondjeljak okuplja "Koaliciju voljnih", evo tko će sve biti u Parizu
Najmanje 25 šefova država i vlada, među kojima i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, bit će u ponedjeljak u Parizu na sastanku "Koalicije voljnih" čiji je cilj "pojačati potporu Ukrajini i pritisak na Rusiju", objavila je u petak Elizejska palača.
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Cilj je angažirati se na prekidu vatre i nastavku mirovnih pregovora, objavilo je francusko predsjedništvo.
Koaliciju su pokrenule Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo da bi Ukrajini dale vojnu potporu i ponudile joj sigurnosna jamstva, posebno raspoređivanjem kopnenih trupa, nakon što se postigne mirovni sporazum. Čini je 35 zemalja, prvenstveno europskih, kojima će se u ponedjeljak pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija, preciziralo je francusko predsjedništvo.
Ovaj samit se događa u "vrlo snažnom trenutku transatlantske konvergencije i jedinstva", ali i "povoljnije dinamike na terenu" za Kijev, rečeno je u telefonskom brifingu Elizejske palače. Istodobno će se u Parizu na Elizejskim poljima održati tradicionalna vojna parada u povodu obilježavanja nacionalnog praznika, Dana pada Bastilje.
Američki predsjednik Donald Trump, koji je dugo pozornije slušao svojega ruskog kolegu Vladimira Putina nego Volodimira Zelenskig pokazao je spremnost na veću potporu Ukrajini na samitu G7 održanom u lipnju u Évianu, kao i spremnost da na povećani pritisak na Moskvu na NATO-ovu samitu održanom ovaj tjedan u Ankari.
Sastanak u ponedjeljak, kojemu će nazočiti i šef NATO-a Mark Rutte, "nastavit će jačati ovaj zamah kako bi se pokazalo da pristaše Ukrajine ostaju predani potpori ukrajinskom narodu, da apsolutno nema iscrpljenosti te da Rusija ne može računati na tu iscrpljenost", istaknuo je savjetnik predsjednika Emmanuela Macrona.
Vođe koalicije posebno će se fokusirati na suradnju s Ukrajinom kada su posrijedi "protuzračna obrana i balistička raketna obrana", kao i proizvodnja oružja pod licencom u toj zemlji.
Multinacionalne snage za Ukrajinu, čije je raspoređivanje planirano nakon prestanka borbi, započet će s vježbama sada kada blizu Pariza imaju "operativni stožer" da bi "Rusiji pokazale kako su svi akteri spremni za preuzimanje obveze".
Ove će se vježbe održati izvan Ukrajine dok se "ne ispune uvjeti za stvarno raspoređivanje", napomenula je Elizejska palača.
Vojnoj paradi u utorak će prisustvovati i Volodimir Zelenski. U njoj će sudjelovati vojnici iz zemalja koje vojno podržavaju Kijev, kao i ostali čelnici koalicije, izvijestilo je francusko predsjedništvo, ne objavivši pojedinosti.
Hrvatsko sudjelovanje na paradi izazvalo je prijepor predsjednika Zorana Milanovića, koji je odbio ondje poslati pripadnike hrvatske vojske, i premijera Andreja Plenkovića. Na paradi će stoga sudjelovati pripadnici hrvatske specijalne policije.
Premijer Plenković, njemački kancelar Friedrich Merz, španjolski premijer Pedro Sánchez i talijanski predsjednik Sergio Mattarella potvrdili su svoj dolazak, no ovaj put će izostati talijanska premijerka Giorgia Meloni.
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