Macron u pondjeljak okuplja "Koaliciju voljnih", evo tko će sve biti u Parizu

Koaliciju su pokrenule Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo da bi Ukrajini dale vojnu potporu i ponudile joj sigurnosna jamstva, posebno raspoređivanjem kopnenih trupa, nakon što se postigne mirovni sporazum. Čini je 35 zemalja, prvenstveno europskih, kojima će se u ponedjeljak pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija, preciziralo je francusko predsjedništvo.