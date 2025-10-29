Oglas

FOTO / Policajci spasili vozača iz automobila u plamenu!

N1 Info
29. lis. 2025. 11:01
pozar 3
MUP RH

Na autocesti A4 (PČ Popovec), danas u 8 sati, policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti nadzora prometa, uočili su osobni automobil koji se kretao u smjeru naselja Soblinec.

Prilikom mimoilaženja, opazili su kako se iz podvozja navedenog vozila širi otvoreni plamen.

Na obližnjem kružnom toku, sustigli su automobil te žurno evakuirali vozača.

Kako bi prigušili otvoreni plamen koji je dopirao iz podvozja i prostora motora, upotrijebili su šest protupožarnih uređaja koje su prikupili iz službenih vozila te zaustavljenih automobila građana u blizini.

pozar 3
MUP RH

Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici DVD Sesvete i JVP Zagreb koji su preuzeli daljnje protupožarne radnje.

Vozač nije zadobio ozljede, a ponuđena mu je i liječnička pomoć.

