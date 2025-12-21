FOTO / Policija oduzela zabranjenu pirotehniku maloljetnicima u Novom Zagrebu: "To nisu igračke"

Policija ponovno ističe kako pirotehnička sredstva nisu igračke, već eksplozivne tvari koje, ako se njima neodgovorno rukuje mogu izazvati teške, trajne i kobne posljedice za zdravlje. Pirotehničkih sredstava treba koristiti u skladu s uputama, izbjegavati izradu improviziranih sredstava te ilegalnu kupnju u kojoj zbog neodgovarajućeg skladištenja (vlažne prostorije), isteka roka trajanja te nedosljednih uputa, sebe i druge dovodimo u nepotrebnu opasnost, dodaje policija.