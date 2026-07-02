novi požar
FOTO, VIDEO / Ponovno gori na Čiovu: Na terenu kanaderi i veliki broj vatrogasaca!
Ponovno gori na Čiovu na području Žednog. Aktivirao se stari požar na dva mjesta.
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Vatrogasne snage su na terenu i djeluju, a stiže im pojačanje.
Prema informacijama s terena, na mjesto događaja ponovno je upućen kanader koji će iz zraka pomoći u gašenju požara, javlja Slobodna Dalmacija.
Vatrogasci vjeruju da će se požar brzo staviti pod kontrolu... U akciju je prvo došao jedan kanader, sada mu se pridružio i drugi.
- Bilo je zanavljanje, sada je u redu. Podigli smo još snaga i dva kanadera - kazao je Marin Buble, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira i zapovjednik vatrogasne operativne zone Trogir.
Prvi požar je buknuo u utorak navečer između Žednog i Okruga, gdje se s vatrenom stihijom borilo oko 150 vatrogasaca s 39 vozila. U gašenje su se, nakon što su vremenski uvjeti to dopustili, uključili i kanaderi.
Brzom intervencijom spašene su kuće, no vatra je pritom uništila nekoliko poljoprivrednih i pomoćnih objekata.
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