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novi požar

FOTO, VIDEO / Ponovno gori na Čiovu: Na terenu kanaderi i veliki broj vatrogasaca!

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02. srp. 2026. 16:03
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Vatrogasci 193/Facebook

Ponovno gori na Čiovu na području Žednog. Aktivirao se stari požar na dva mjesta.

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Vatrogasne snage su na terenu i djeluju, a stiže im pojačanje.

Prema informacijama s terena, na mjesto događaja ponovno je upućen kanader koji će iz zraka pomoći u gašenju požara, javlja Slobodna Dalmacija.

Vatrogasci vjeruju da će se požar brzo staviti pod kontrolu... U akciju je prvo došao jedan kanader, sada mu se pridružio i drugi.

- Bilo je zanavljanje, sada je u redu. Podigli smo još snaga i dva kanadera - kazao je Marin Buble, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira i zapovjednik vatrogasne operativne zone Trogir.

Prvi požar je buknuo u utorak navečer između Žednog i Okruga, gdje se s vatrenom stihijom borilo oko 150 vatrogasaca s 39 vozila. U gašenje su se, nakon što su vremenski uvjeti to dopustili, uključili i kanaderi.

Brzom intervencijom spašene su kuće, no vatra je pritom uništila nekoliko poljoprivrednih i pomoćnih objekata.

Teme
požar čiovo

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