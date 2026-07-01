Na Čiovo poslani kanaderi. "Radimo na sanaciji terena"

Ivo Cagalj/PIXSELL

Dva kanadera poletjela su u srijedu ujutro na požarište u Žednom i Okrugu na Čiovu kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara koji je buknuo dan ranije u kasnim popodnevnim satima i kojeg gasi oko 150 vatrogasaca s 38 vozila sa šireg operativnog područja, doznaje se od vatrogasaca.

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"Situacija je trenutačno mirna, nigdje nema otvorene vatre. Radimo na sanaciji terena", rekao je jutros za N1 Marin Buble iz Javne vatrogasne postrojbe Trogir.

"Uslijed udara groma došlo je do brzog širenja vatre, reagirali smo s mnogo snaga, pomogle su nam zračne sNage i malo i kiša", kaže Buble.

Kuće i objekti bili su ugroženi, no službene evakuacije nije bilo, dodao je.

Kanaderi i danas pomažu

Dva kanadera poletjela su u srijedu ujutro na požarište u Žednom i Okrugu na Čiovu kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara koji je buknuo dan ranije u kasnim popodnevnim satima i kojeg gasi oko 150 vatrogasaca s 38 vozila sa šireg operativnog područja, doznaje se od vatrogasaca.

Požar pod kontrolom

U Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split kažu kako su na terenu vatrogasci sa šireg splitskog, omiškog, trogirskog i kaštelanskog operativnog područja koji su tijekom prošle večeri uspjeli obraniti kuće jer im se vatra potpomognuta snažnim nevremenom opasno približila. Požar je pod kontrolom vatrogasaca koji natapaju rubne dijelove požarišta.

Još se uvijek ne zna kolika je opožarena površina trave, niskog raslinja i borove šume koja je gorjela, dok se za uzrok požara sumnja da su ga izazvali gromovi koji su u srijedu navečer s jakim vjetrom, kišom i tučom pogodili cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju.

Gorjelo na sve strane

Zbog toga su vatrogasci imali pune ruke posla gaseći požare na sve strane: na području Trilja, konkretno Strizirepa gdje je izgorjelo 4,5 hektara trave i niskog raslinja, na Pelegrinu u Stomorskoj na Šolti gorjela je borova šuma, u Vinišću kod Trogira šuma, baš kao i u Žeževici, na Drveniku Velikom, Tugarama, Srinjinama, Postirama, Pučišćima i Bolu na Braču.

U Sinju su uglavnom uklanjali srušena stabla sa prometnica baš kao i u Splitu.

Pod nadzorom i požari kod Stona i Orebića, gori i na Mljetu

Pod nadzorom su i požari koji su u utorak poslijepodne buknuli kod Stona i Orebića nakon grmljavinskog nevremena, dok je u tijeku intervencija na Mljetu, izjavio je u srijedu za Hinu dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

„Požar guste borove šume kod Stona je pod nadzorom. Požar kod Orebića brzo se širio zbog vjetra i nevremena, ali su ga vatrogasci s Pelješca, Korčule i Dubrovačkog primorja uspjeli staviti pod nadzor, uz veliku pomoć dva kanadera. Ekipe će još jutros ostati na oba požarišta“, rekao je Simović.

Dodao je da je teren na požarištu na Mljetu nepristupačan.

„Riječ je o šumi. Pokušavamo se probiti do požarišta. Čas ga vidimo, čas ne, pa nam je malo problem“, rekao je Simović.