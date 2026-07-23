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FOTO / U centru Zagreba saniraju prugu, u subotu neće voziti tramvaji. Evo detalja
Na križanju Draškoviceve i Vlaške u tijeku su radovi na saniranju tramvajske pruge u smjeru istoka. Većih poremećaja u prometu tijekom dana zasad nema, dok su tijekom noćnih sati moguće manje izmjene tramvajskog voznog reda. Istovremeno, ZET javlja da će uži centar grada u subotu od 16 do 20 sati biti bez tramvajskog prometa.
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Patrik Macek/PIXSELLViše
Patrik Macek/PIXSELLViše
Patrik Macek/PIXSELLViše
Kako navode iz ZET-a, u subotu 25. srpnja, od 16 do 20 sati bit će obustavljen tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića zbog ugradnje podzemnih spremnika u Ilici te će linije 6, 11, 12, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama:
Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Sopot
Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Dubec
Linija 12: Ljubljanica - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Dubrava
Linija 14: Mihaljevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Draškovićeva - Mihaljevac
Linija 17: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Glavni kolodvor - Savska - Prečko
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