Oglas

najavio šef vatrogasaca

FOTO / Ugašen požar drvenog skladišta HŽ-a u Osijeku: "Zbog sigurnosti ćemo ostati cijelu noć"

author
Hina
|
14. tra. 2026. 22:38
Požar osijek
David Jerkovic/PIXSELL

Ugašen je požar koji je u utorak oko 17 sati buknuo u skladištu Hrvatskih željeznica u osječkom Donjem gradu u blizini željezničke stanice, a ozlijeđenih osoba nema, potvrdio je Hini glavni zapovjednik vatrogasne zajednice osječko-baranjske županije Zoran Pakšec.

Oglas

Također je istaknuo da je pruga otvorena za promet dok je objekt u potpunosti izgorio.

"Radi se pregled požarišta dronom s termovizijom, a u pomoć nam je došao i bager osječke komunalne tvrtke Unikom radi uklanjanja izgorjelih greda s poda kako bi došli do eventualnih žarišta drvene građe", rekao je Pakšec.

Napomenuo je da su trenutačno na požarištu još vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Retfala, Tenja i Sarvaš koji cijelo područje drže pod nadzorom dok se Javna vatrogasna postrojba grada Osijeka po završetku posla vratila u stanicu.

"Na požarištu će zbog sigurnosti cijelu noć ostati vatrogasci DVD-a Donji grad", najavio je Pakšec.

Glasnogovornica Policijske uprave osječko-baranjske Edita Roterbauer rekla je da će očevid biti proveden kada se za to budu stekli uvjeti, a to će najvjerojatnije biti tijekom sutrašnjeg prijepodneva.

Potvrdila je kako su u 17,13 sati zaprimili dojavu o požaru u drvenom skladištu u blizini željezničke postaje Donji grad. "Objekt se nalazio u blizini pruge na kojem su bili vagoni i koje je tijekom intervencije HŽ izmjestio", pojasnila je Roterbauer.

Osijek
Osijek
Požar u Osijeku
+ 1
Pogledajte Galeriju

Po primitku dojave na požarište su izašli pripadnici JVP Osijek, sa sedam vozila i više od 30 vatrogasaca uz pomoć DVD-a Donji i Gornji grad i DVD Tenja dok su u pripravnosti bili i vatrogasci DVD-a Retfala.

Iz HŽ Infrastrukture su ranije danas izvijestili da je vatra zahvatila njihova stara napuštena skladišta u kojima nije bilo ništa vrijedno. U blizini su se nalazile prazne cisterne koje su odmah uklonjene tako da nije bilo nikakve ugroze za stanovništvo.

Teme
hž infrastruktura osijek požar zoran pakšec

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ