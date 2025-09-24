Kišno nevrijeme se proširilo na srednju Dalmaciju u ranim popodnevnima satima. I tamo je mjestimice pala obilna kiša. Primjerice, u Donjoj Tijarici je do 16 sati palo 100 litara, u Cisti Velikoj 78, u Kostanjama je palo preko 90 litara, u Makarskoj preko 70. Splitsko područje dobilo je od 10 do 50 litara, međutim u mnogim krajevima kiša i dalje pada i padat će povremeno i do kraja dana, piše Dalmacija Danas.