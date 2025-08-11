FOTO, VIDEO / Pogledajte predivan 'susret' Venere i Jupitera koji se dogodio zoru

Nera Valentić

Najsjajniji planeti Sunčeva sustava, Venera i Jupiter, imali su blisku konjunkciju na jutarnjem nebu. U ponedjeljak pred jutro bili su, iz naše perspektive, jako blizu. Najbliže su se jedno drugome primaknuli u utorak, 12. kolovoza. Dijelile su ih samo 52 lučne minute.

Podijeli

Oglas

Koliko je to blizu? Ako ispružite ruku, zatvorite šaku i podignete samo mali prst, to je otprilike jedan stupanj. Nećete moći stisnuti dva mala prsta na udaljenosti ispružene ruke između Venere i Jupitera, piše Nebo.

Venera i Jupiter izlaze oko 3 ujutro, oko 4 do 4:30 bilo je optimalno vrijeme za promatranje ove lijepe konjunkcije. Oko njih bsu bile zvijezde zimskog neba: lijevo Kastor i Poluks u Blizancima, desno Orion, gore Bik. Mjesec je bio visoko na jugozapadu, lijevo od njega nalazio se Saturn.

Isto tako, Merkur se nalazio vrlo nisko u sjaju nadolazeće zore, negdje oko 5 ujutro. Sunce izlazi u 5:52 u Zagrebu, 5:55 u Splitu.

Nera Valentić