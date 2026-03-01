FOTO, VIDEO / Policija uklonila protubrodsku minu iz 2. svjetskog rata

Protubrodska mina iz 2. svjetskog rata, ukupne težine 580 kilograma sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja, uklonjena je u nedjelju iz rovinjske uvale Lone te uništena.
Oglas
„Mina se nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove. Riječ je protubrodskoj mini njemačke proizvodnje tipa EMC, ukupne težine 580 kilograma sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja“, rekao je zapovjednik Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka Zdravko Delač.
Zbog karakteristika mine te pozicije na kojoj se nalazila, procijenjeno je kako ju nije moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom, tako da je uklonjena iz mora i prevezena do kamenoloma u Kanfanaru, gdje je uništena, objasnio je Delač.
Akciju su proveli protueksplozijski ronioci pulske i karlovačke Interventne jedinice policije u suradnji s policijskim službenicima Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka, pomorskom policijom i drugim ustrojstvenim jedinicama PU istarske.
Riječ je zahtjevnoj akciji, a kako bi se ona sigurno provela u različitim fazama, odnosno kako bi se mina uklonila iz mora, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija je poduzela odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana, priopćila je u nedjelju Policijska uprava istarska.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas