FOTO, VIDEO / Policija uklonila protubrodsku minu iz 2. svjetskog rata

Riječ je zahtjevnoj akciji, a kako bi se ona sigurno provela u različitim fazama, odnosno kako bi se mina uklonila iz mora, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija je poduzela odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana, priopćila je u nedjelju Policijska uprava istarska.