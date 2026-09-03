Udruga Franak traže ujednačavanje sudske prakse: "Potrošači trpe posljedice već 20 godina"

Naveli su da od tih 158 presuda 60 glasi na puno obeštećenje koje obuhvaća i preplaćene anuitete i zatezne kamate koje teku sve do dana isplate, 38 obuhvaća samo zatezne kamate do dana konverzije te su dosuđeni puni troškovi u korist potrošača, 16 obuhvaća samo zatezne kamate do dana konverzije, ali je suđeno da banke plaćaju dio troškova potrošača, 9 obuhvaća samo zatezne kamate do dana konverzije, ali je suđeno da banke plaćaju samo troškove vještačenja potrošačima, a 35 presuda obuhvaća samo zatezne kamate do dana konverzije, ali je suđeno da svaka strana plaća svoj trošak.