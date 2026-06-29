Udruga Franak: HUB nas napada lažima

Franak je naveo i još tri presude u kojima je taj sud odlučio da potrošači imaju pravo samo na zatezne kamate, ali je dosuđen i puni trošak postupka u korist potrošača, pa konkretni tužitelji imaju i dalje pravo zahtijevati na županijskom sudu i Vrhovnom sudu RH puno obeštećenje, a nakon toga otvara im se mogućnost za ustavnu tužbu, ističe Franak u priopćenju.