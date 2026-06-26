Donesena prva presuda u slučaju franak u skladu s odlukom Vrhovnog suda

Kako je izvijestila udruga, sutkinja Ela Mišura Stopfer dosudila je potrošačici s konvertiranim kreditom samo zatezne kamate u iznosu od 3459 eura koje su dospjele do dana konverzije te je uz to dosudila i daljnje zatezne kamate na taj uglavničeni iznos od dana podizanja konkretne tužbe pa do dana isplate, što je u skladu s odlukom proširenog vijeća Vrhovnog suda.